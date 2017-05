Il-Kap tal-PN jgħid li se jieħu l-kwistjoni tad-dokumenti tal-voti qudddiem l-OSCE

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li ninsabu f’kampanja elettorali u kuljum b’xi waħda, skandlu wara l-ieħor. F’attività politika fil-Ħamrun, tkellem dwar id-dokumenti tal-voti li qal din id-darba minħabba l-għaġla jirriżulta li huma nieqsa minn security features. Qal li din hi gravi ħafna u m’għandux kliem kemm tiddisgustah għax b’din is-sitwazzjoni jista’ jkun hemm frodi fil-voti. Għamilha ċara li l-Partit Nazzjonalista mhu se jħalli l-ħadd ibagħbas l-elezzjoni u poġġa r-responsabbilità kollha fuq il-Prim Ministru. Dr Busuttil qal li jistenna li immedjatament il-Kummissjoni Elettorali tara li dan id-difett gravi jiġi rimedjat minnufih u qal li l-Organizazzjoni tas-Sigurtà u l-Koperazzjoni Ewropea se tiġi infurmata dwar dan. Qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun b’seba’ għajnejn jara li l-proċess elettorali jkun proċess ġust.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, qal li din hi elezzjoni ġenerali f’ċirkustanzi straordnarji u għalhekk il-proposti waħedhom mhux biżejjed għax din l-elezzjoni tmur ‘il hinn mill-proposti. Dr Busuttil qal li fit-3 ta’ Ġunju l-poplu se jiddeċiedi fuq il-prinċipju u spjega li l-prinċipju ewlieni hu l-onestà, is-sinċerità u l-integrità. Qal li Joseph Muscat jista’ jwiegħed kollox lil kulħadd imma ma jistax iwiegħed l-onestà. Qal li dan ma jfissirx li l-Partit Nazzjonalista m’għandux proposti u se jibqa’ jagħmilhom għax lest jiggverna u lest jieħu r-riedni tal-pajjiż f’idejh.

Dr Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jagħmel il-politika għan-nies u għalhekk nieda ħames proposti favur il-familja. Qal li l-politiċi qegħdin għan-nies u għalhekk qal li Joseph Muscat ma jistħoqqlux ikun fil-politika għax nesa li l-politika hi għan-nies.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-proposta taċ-childcare bla ħlas għal kulħadd. Qal li kif inhi llum mhijiex kompluta u għalhekk il-Partit Nazzjonalista ħass li din il-miżura tiġi estiża għal kulħadd inkluż jekk xi ħadd mill-ġenituri ma jkunx jaħdem. B’reazzjoni għall-konferenza tal-Partit Laburista dwar din il-proposta staqsa għaliex ma jridux li ċ-child care tkun estiża għal kulħadd.

Qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li ċ-children’s allowance jiżdied b’mitt ewro u għal familji bi dħul baxx iċ-children’s allowanzce se jiżdied b’mitejn ewro. Spjega li Partit Nazzjonalista qed jipproponi li l-leave tal-maternità jitla’ għal 22 ġimgħa, bil-gvern jisussidja l-erba’ ġimgħat miżjuda. Qal li l-Partit Nazzjonalista jrid idaħħal il-leave tal-paternità ta’ erba’ ġimgħat sussidjat mill-Gvern biex anke l-missirijiet jipparteċipaw fit-trobbija ta’ wliedhom ukoll. Żied li dwar dan il-proposti l-Partit Nazzjonalista se jikonsulta mal-imsieħba soċjali.

Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li miżura oħra favur il-familja hija li s-sick leave jittieħed ukoll meta t-tfal jimirdu. Dr Busuttil qal li din il-miżura ghandha tnaqqas l-abbuz tas-sick leave.

Dr Busuttil qal li proposta oħra hi li t-trasport ikun bla ħlas għall-istudenti kollha, inkluż dawk li jmorru skejjel tal-knisja u skejjel Indipendenti. Qal li din il-proposta ilu li ħareġ biha 3 snin u ġie redikolat għaliha u għalhekk kienet ta’ sorpriża għalih li Joseph Muscat fl-istess jum ħabbar l-istess proposta. Qal li din il-miżura tindirizza wkoll il-problema tat-traffiku b’eluf ta’ karozzi jonqsu mit-toroq.

Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu mhux se jikkritika l-proposti tal-Partit Laburista. Qal li ‘l hinn minnhom hemm xi ħaġa aktar importanti għax din l-elezzjoni hi fuq il-pedamenti ta’ pajjiżna. Qal li l-għażla hi bejn it-tlieta min-nies f’Kastilja u l-poplu fuq in-naħa l-oħra. Għalhekk l-għażla hi bejn Joseph Muscat u Malta.