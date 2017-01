Il-Malta Public Transport ittemm is-sena finanzjarja mingħajr telf

Il-kumpanija Malta Public Transport irrapportat li temmet is-sena finanzarja tagħha mingħajr telf. Iċ-Chairman tal-kumpanija Felipe Cosmen iġġustifika is-sussidju ta’ 29 miljun ewro mill-Gvern, waqt li żied jgħid li l-perċezzjoni tal-pubbliku qed tinbidel tant li naqsu l-ilmenti dwar is-servizz waqt li żdiedu għal 43 miljun il-passiġġieri li s-sena l-oħra vvjaġġaw fuq tal-linja.

Il-Malta Public Transport li tmexxi s-servizz tal-linja qalet li temmet is-sena finanzjarja tagħha mingħajr qligħ u mingħajr telf.

Iċ-Chairman tal-Malta Public Transport, Felipe Cosmen sejjaħ dan ir-riżultat sinfikanti fid-dawl li l-operatur tat-trasport pubbliku f’Malta dejjem ħadem bit-telf mindu kien beda jitmexxa mill-Arriva.

Is-Sur Cosmen qal lil tvm.com.mt l-kumpanija l-ġdida li bdiet topera f’Jannar tal-2015, irkuprat telf finanzjarju ta’ 8.5 miljun ewro. Huwa stqarr li fl-2015 il-kumpanija ħadet madwar 24 miljun ewro f’sussidju mill-Gvern u s-sena li għaddiet dan żdied għal 29 miljun ewro wara li żiedet il-kilometraġġ b’madwar sitt miljun kilometru biex il-pubbliku jkollu rotot aktar konvenjenti għalih.

F’każ li l-kumpanija tibda tagħmel profitti, is-Sur Cosmen qal li tiddiskuti mal-Gvern dwar tnaqqis fis-sussidju, għalkemm saħaq li t-trasport pubbliku kullimkien jaħdem bis-sussidju.

“The subsidiary towards the service we are offering is a public service obligation and we are obliged to operate the network that was defined by the authority. It is a huge network – 31.5 million kilometer and with a fleet of 380 buses. In the case that we make bigger profit we will discuss with the authority but our priority is to improve the services,” qal Felipe Cosmen.

Is-Sur Cosmen qal li l-kumpanija ħadmet biex iddawwar il-perċezzjoni tal-pubbliku dwar is-servizz tat-trasport. Huwa qal li s-sena li għaddiet, l-ilmenti tal-pubbliku naqsu b’75%. Dan filwaqt li l-passiġġieri żdiedu bi 15%. Qal li s-sena l-oħra l-kumpanija ġarret 43 miljun passiġġier, 3 miljun aktar mis-sena ta’ qabel. Is-Sur Cosmen qal li din iż-żieda ma kinitx dovuta biss għaż-żieda fit-turiżmu għaliex sostna li 80% tal-passiġġieri jużaw tal-linja card li jfisser li huma residenti f’Malta.