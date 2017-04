Il-Membri Parlamentari Ingliżi jivvotaw favur elezzjoni bikrija

Il-Membri Parlamentari Ingliżi vvotaw favur elezzjoni bikrija għat-8 ta’ Ġunju fir-Renju Unit. B’522 vot favur u 13 kontra, il-Prim Ministru Theresa May assigurat l-appoġġ ta’ żewġ terzi tal-Membri Parlamentari biex ixxolji l-Parlament qabel id-data skedata għall-elezzjoni fl-2020. B’reazzjoni l-Prim Ministru May qalet li wasal iż-żmien li “inpoġġu d-destin tagħna f’idejn il-poplu u nħallu l-poplu jiddeċiedi.”

