Il-Ministru Scicluna jisħaq li r-reġistru tal-kumpaniji f’Malta jinsab online

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna kellu laqgħa f’Berlin mal-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż Wolfgang Schäuble u ħa sehem f’laqgħa mal-midja Ġermaniża biex spjega fid-dettall is-sistema tat-taxxa tal-kumpaniji f’Malta, fejn irribatta rapporti dwar Malta u l-kumpaniji ‘offshore’ li bihom id-ditti Ġermaniżi jiskartaw it-taxxa.

Il-Professur Scicluna spjega li r-reġistrar tal-kumpaniji f’Malta jinsab online u m’għandniex reġistru tal-kumpaniji ‘offshore.’ Il-Ministru Scicluna qal li Malta tinsab fil-lista tal-pajjiżi Ewropej li bħall-Ġermanja hija meqjusa bħala ġurisdizzjoni trasparenti fis-servizzi finanzarji.

Intant, il-ġejjieni tas-servizzi finanzjarji ġew diskussi f’konferenza ta’ Finance Malta. Il-konferenza annwali ta’ Finance Malta ffukat fuq setturi ġodda li jistgħu jkomplu jsaħħu l-pożizzjoni ta’ Malta fis-settur finanzjarju.

Fil-ftuħ tal-konferenza, iċ-Chairman ta’ Finance Malta, Kenneth Farrugia, qal li fis-snin li għaddew, kienu jiffukaw aktar fuq il-qasam regolatorju tas-settur finanzjarju iżda din is-sena, bit-tema ‘Taking the next Quantum Leap’, l-operaturi fid-dinja tal-finanzi qed jeżaminaw is-setturi li jipprovdu opportunità għat-tkabbir tas-settur finanzjarju.

Il-konferenza ġiet indirizzata minn diversi kelliema lokali u barranin, fosthom Lord Marland, Chairman tal-Commonwealth Enterprise and Investment Council, li tkellem dwar il-potenzjal ekonomiku tal-Commonwealth.

“I think Malta is an entraprenerial trading nation, it is a low tax open economy with good, fair and reasonable regulation and that makes it a very good place to make business,” qal Lord Marland.

Il-konferenza analizzat, fost oħrajn, l-opportunitajiet li jista’ jkun hemm għal Malta bil-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea.

“The opportunities persist right from engaging with the UK in terms of their ambition to expand their trade relations outside the EU, particularly in the MiddleEast, and you understand the Middle East really, really well, you’re strategically placed, even the language is part of theirs,” qalet Susan HayesCulleton, CFA għal The Positive Economist.

Il-konferenza ġiet indirizzata wkoll mill-Prim Ministru Joseph Muscat li qal li l-Gvern Malti jibqa’ kommess lejn dan is-settur, inkluż fejn jidħlu setturi u teknoloġiji ġodda li jkomplu jkabbru s-servizzi finanzjarji.