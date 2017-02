Il-pajjiż ma jistax iserraħ biss fuq l-interconnector – Mizzi

“Importanti nisħqu kemm hu importanti li jkollok energy mix reliable u li base load tal-pajjiż ma jkunx dependenti fuq l-interconnector, iżda jkollok base load li hija biex ngħid hekk reliant on local plants bl-interconnector li tkun parti mill-mix. Bħalissa diġà bdejna f’dawn l-aħħar ġranet niġġeneraw l-elettriku min-naħa ta’ Delimara 4 – Siemens Plant – obvisously għadu in testing phase pero beda jiġġenera l-elettriku in open cycle mode”, qal il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.