“Il-pajjiżi tal-UE jridu jaħdmu għal relazzjonijiet aktar b’saħħithom”

Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca qalet li hemm bżonn tkompli l-ħidma biex jinbnew relazzjonijiet aktar b’saħħithom bejn il-pajjiżi Ewropej u r-reġjuni tagħhom. Il-President Coliero Preca qalet dan filwaqt li laqgħet lill-President tal-Kroazja Kolinda Grabar-Kitarovic li tinsab Malta fuq żjara statali.

Iż-żjara statali f’Malta tal-President tal-Kroazja Kolinda Grabar-Kitarovic bdiet biċ-ċeremonja uffiċjali fi pjazza San Ġorġ fejn flimkien mal-President Marie Louise Coleiro Preca ngħatat is-salut mill-Forzi Armati ta’ Malta. Wara li ndaqqu partijiet mill-innijiet nazzjonali rispettivi ż-żewġ presidenti, iż-żewġ presidenti spezzjonaw il-gwardja tal-Unur.

It-taħditiet bdew minnufih wara fil-palazz b’laqgħa privata u wara saret diskussjoni mad-delegazzjonijiet li kienu jinkludu wkoll lill-Ministri tal-Affarijiet Barranin ta’ Malta u tal-Kroazja. It-taħditiet saru fl-isfond tal-appoġġ ta’ Malta għas-sħubija tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. Fuq stedina tal-President Coleiro Preca, il-President tal-Kroazja f’Settembru li ġej ser tieħu sehem fil-laqgħa ta’ dak li jissejjaħ Arraiolos Group li ser titlaqqa’ f’Malta.

Il-President Coleiro Preca qalet, “I look forward to welcome you again at the upcoming Arriolos group meeting which I will be hosting in Malta. The high level meeting brings together non executive presidents from EU. This meeting provides a powerful platform to discuss the challenges and the opportunities facing Europe, our regions and beyond.”

Fil-laqgħat bilaterali ż-żewġ presedenti tkellmu dwar is-sehem taż-żewġ pajjiżi biex isseħħ il-paċi fir-reġjun u dwar l-Unjoni Ewropea. Tkellmu wkoll dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea, il-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi, it-turiżmu u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.

Il-President tal-Kroazja faħħret lil Malta għat-tmexxija tal-Presidenza Ewropea u qalet li Malta ser tkun il-mudell għall-pajjizha fit-triq tas-sħubija.

Il-President tal-Kroazja qalet, “We are learning very much from your experience both political, logically. Your agenda of the three M’s: Mediterranean, maritime and migration is very pertinent for the situation in the European Union, that we find ourselves in right now.”

Il-President tal-Kroazja kellha wkoll laqgħat ta’ kortesija mal-Prim Ministru Joseph Muscat u mal-Ispeaker tal-KIamra tar-Rapprezentanti Anġlu Farrugia.