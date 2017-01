Il-Papa jappella lill-mexxejja tad-dinja jiġġieldu t-terroriżmu

Fil-messaġġ tiegħu għall-ewwel tas-sena fi Pjazza San Pietru, il-Papa Franġisku, mill-ġdid b’messaġġ b’saħħtu, b’din id-darba jappella lill-mexxejja tad-dinja biex jiġġieldu t-terroriżmu li hija t-tebgħa li qed tiksi lid-dinja tal-lum.

Quddiem udjenza ta’ 50,000 ruħ il-Papa Franġisku beda l-messaġġ tiegħu billi kkundanna l-attakk ta’ Istanbul. Il-Papa qal li b’xorti ħażina anki issa li bdejna s-sena, it-terroriżmu u l-vjolenza xejnet għal kollox lejl li suppost kellu jkun wieħed ta’ divertiment u awguri għas-sena l-ġdida. Il-Papa qal li jinsab imweġġa’ jara din il-vjolenza u wiegħed it-talb tiegħu għall-vittmi u għal qrabathom.

Il-Papa qal, “I pray for the many victims and for the wounded and for the entire nation in mourning. I ask the Lord to sustain all men of good will to courageously roll up their sleeves to confront the plague of terrorism and this stain of blood that is covering the world with a shadow of fear and a sense of loss.”

Il-Papa qal li s-sena 2017 tiddependi minn dak li l-poplu jagħmel minnha. Qal li din hija sena li titkejjel skont it-tajjeb li wieħed jagħmel bl-għajnuna ta’ Alla, u kemm il-bniedem se jfittex li jagħmel dak li hu sewwa, jum wara jum. Hekk kif il-Papa kien qed jitkellem ukoll hekk kif id-dinja kattolika qed tfakkar il-jum dinji għall-paċi, il-Papa Frangisku qal li l-paċi sseħħ meta wieħed jgħid le għall-mibegħda u le għall-vjolenza, u iva għal rikonċiljazzjoni u li wieħed iħares lejn ieħor bħala ħuh jew oħtu.