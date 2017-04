Il-PL jwissi li Busuttil irid ireġġa’ l-arloġġ lura fil-qasam tas-saħħa

Il-kelliema Laburisti wissew li bil-kritika tiegħu għan-nefqa tal-Gvern, Dr Busuttil irid ireġġa’ l-arloġġ lura. Dr Fearne qal li din iż-żieda fin-nefqa hija riflessa fir-riżultati bħala eżempju t-tnaqqis fil-listi tal-istennija għall-operazzjonijiet u tal-appuntamenti u t-testijiet għall-pazjenti kif ukoll li ma baqax pazjenti fil-kurituri u mediċini out of stock. Semma wkoll servizzi ġodda li bdew jingħataw fosthom IVF u żdiedu l-pagi tal-professjonisti biex qed isiru aktar operazzjonijiet f’Mater Dei.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Chris Fearne u d-Deputat Franco Mercieca spjegaw kif f’erba’ snin, in-nefqa rikurrenti tal-Gvern fuq is-saħħa żdiedet b’€180 miljun. Huma fakkru li l-Gvern Nazzjonalista kien ftaħar li radd lura aktar minn seba’ miljun ewro li ma ntefqux minkejja li kien hemm mediċini out of stock, pazjent fil-kurituri u listi twal għall-operazzjonijiet.

