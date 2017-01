Il-PM: ħarsu lejn Brexit bħala opportunità u mhux ostaklu

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħeġġeġ lil kumpaniji u setturi tal-ekonomija Maltija biex iħarsu lejn Brexit bħala opportunità u mhux ostaklu fl-iżvilupp tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom.

F’seminar tal-kamra tal-kummerċ mal-President tal-Konfederazzjoni Ingliża tal-Industrija, Dr Muscat stqarr li minkejja l-inċertezza tal-Brexit, l-ekonomija Ingliża kompliet turi sinjali li tista’ tfendi l-isfidi li r-Renju Unit se jkollu bil-ħruġ tiegħu mill-Unjoni Ewropea.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-eżitu tal-vot dwar Brexit u l-proċess ta’ negozjati għall-ħruġ tar-Renju Unit bħala kapitlu li jirrappreżenta ċirkustanzi straordinarji fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Dr Muscat kien qed jitkellem f’seminar tal-Kamra tal-Kummerċ li ddiskuta l-effetti tal-Brexit fuq il-kummerċ u li fih ħa sehem ukoll il-President tal-Konfederazzjoni tal-Industrija Ingliża Paul Drechsler.

Dr Muscat awgura li l-konklużjonijiet tan-negozjati dwar il-Brexit ikunu ġusti għaż-żewġ naħat minkejja li rrikonoxxa li l-proċess se jkun diffiċli. Il-Prim Ministru kkonferma li ażjendi Ingliżi għamlu kuntatt ma’ Malta biex jassiguraw li jibqa’ jkollhom preżenza fl-Unjoni Ewropea biex imexxu n-negozju tagħhom fis-suq uniku Ewropew.

Huwa qabel mal-ħtieġa li jkun hemm studju dwar l-impatt tal-Brexit fuq ir-relazzjonijiet industrijali, kummerċjali u turistiċi bejn Malta u r-Renju Unit. Qal li analizi bħal din ma tikkunsidrax biss l-effetti negattivi iżda wkoll l-opportunitajiet li jista’ jkun hemm f’kuntest tar-Renju Unit barra mill-Unjoni Ewropea.

Dr Muscat stqarr li l-Brexit mhux ser ikun tarf tad-dinja għar-Renju Unit u żied jgħid li l-indikaturi ekonomiċi fl-Ingilterra diġà qed juru dan.

Il-President tal-Konfederazzjoni tal-Industrija Ingliża Paul Drechsler qal li t-triq tan-negozjati dwar Brexit tinsab fi stadju delikat u rrikonoxxa li se tkun diffiċli minħabba li hija mingħajr preċedent.

Qal li jittama l-istampa tkun aktar ċara meta f’Marzu, jiskatta artiklu 50 u jibdew in-negozjati.

“As we move through these various acts of negotiations… best of Europe and the best for the UK, and also will create opportunities for people in Europe and in the UK to seize the economic growth and possibilities that will come from the continued free trade”.

Il-President tal-Konfederazzjoni tal-Industrija fl-Ingilterra żied jgħid li jittama li l-eżitu tan-negozjati jirrappreżentaw opportunitajiet għaċ-ċittadini tar-Renju Unit u b’mod partikolari għal Malta. Qal li jiġri x’jiġri, prijorità ewlenija se tkun li jissokta l-kummerċ ħieles bejn iż-żewġ pajjiżi.