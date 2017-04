Il-PM jħabbar li ntlaħaq qbil dwar żieda fil-paga minima

Il-Gvern u l-imsieħba soċjali kollha fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali laħqu Ftehim Nazzjonali dwar żieda fil-paga minima. Id-dettalji se jkunu qed jitħabbru fis-sigħat li ġejjien waqt li l-iffirmar ta’ dan il-ftehim nazzjonali se jsir il-Ġimgħa li ġej wara li ċ-Chairman tal-MCESD ikkonferma l-qbil tal-imsieħba soċjali.

Fi stqarrija, il-Gvernh qal li dan hu l-ewwel ftehim simili bejn l-imsieħba soċjali kollha mill-1989 meta ġie stabbilit il-mekkaniżmu tal-COLA li jinkludi mhux biss żieda fil-paga minima iżda wkoll żidiet oħra u mekkaniżmu ta’ kif il-paga minima se tkun riveduta fis-snin li ġejjin.

L-aħħar darba li l-paga minima żdiedet aktar mill-kumpens għall-għoli tal-ħajja kien 27 sena ilu.

L-istqarrija kkwotat lill-Prim Ministru jilqa’ bil-ferħ il-Ftehim Nazzjonali li ddeskrivieh bħala suċċess ieħor storiku.

Dr Muscat qal li din hi ħolma oħra li qed issir realtà fl-istess ġimgħa li rreġistrajna surplus ta’ aktar minn €100 miljun, diġà lħaqna rata ta’ impjiegi tal-2020, naqqasna l-faqar bin-nofs u qtajna darba għal dejjem il-heavy fuel oil. Ir-roadmap li għażlu l-familji u n-negozji qed tirnexxi”, qal il-Prim Ministru.

Hu rringrazzja lir-rappreżentanti tal-ħaddiema u lil min iħaddem, u t-tmexxija tal-MCESD li nnegozjaw mal-Gvern, kif ukoll lid-Deputat Prim Ministru li mexxa miegħu dawn in-negozjati ma’ rappreżentanti miż-żewġ naħat.

Il-Gvern innota li l-Oppożizzjoni diġà qalet li se tkun qed taqbel ma’ kull ftehim li jintlaħaq u għalhekk se tkun mistiedna għal dan l-iffirmar.

Government and social partners have reached National Agreement on increasing Minimum Wage. So proud of this accomplishment. Details soon -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) April 26, 2017