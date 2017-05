Il-PM jsejjaħ għal diskussjoni dwar l-użu tal-kannabis u l-prostituzzjoni

Meta mistoqsi, Dr Muscat qal li hu jaqbel personalament mal-użu tal-marijuana f’ammonti żgħar għal skopijiet ta’ rikreazzjoni. Madankollu qal li dan ma jfissirx free for all u dan il-pass irid jittieħed fuq bażi ta’ deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kanada u l-Portugall u wara li jinstemgħu l-esperti fil-qasam u dak li għandhom xi jgħidu n-nies.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.