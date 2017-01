Il-PN iniedi politika ambjentali b’171 proposta

‘A Better Quality of Life’ huwa dokument li jelenka aktar minn 170 proposta li jekk ikunu implimentati ser itejbu l-ambjent b’mod immedjat għalkemm il-Partit Nazzjonlista jrid wkoll li jfassal pjan favur l-ambjent li anki jwassal sal-2050. Waqt it-tnedija tal-politika ambjentali l-ġdida l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li bi qbil ma’ dawk kollha interessati fosthom anki l-Oppożizzjoni, meta jkun Prim Ministru, ser jipproponi li l-protezzjoni ambjentali tiddaħħal fil-kostituzzjoni biex l-ambjent jinħareġ mill-kontroversja politika għall-ġid tat-tfal ħalli jsibu ambjent li jixirqilhom.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.