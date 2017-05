Il-PN jwiegħed żieda ta’ €200 fix-xahar lill-ħaddiema fl-iskema tal-GWU

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħabbar ħames impenji mal-ħaddiema fosthom li tonqos id-differenza fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel, jitħaddem il-prinċipju tal-istess paga għall-istess xogħol, titwaqqaf skema ta’ għajnuna lill-ħaddiema li jerġgħu jibdew jaħdmu wara mard kroniku, skola tas-sajf għal tfal b’diżabilità u jitwaqqaf il-prekarjat billi l-qligħ ta’ €1.5m li l-GWU qed tagħmel kull sena minn fuq 600 ħaddiem bil-paga minima jingħata lilhom u dan ikun ifisser żieda ta’ €200 fix-xahar lil kull ħaddiem f’din l-iskema li l-Kap tal-PN qal li tibda titmexxa mill-Jobsplus.

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-Foss tal-Imdina, Dr Busuttil qal li matul din il-ġimgħa l-PN se jkompli juri kif se jimplimenta miżuri li jikkonfermaw il-missjoni tiegħu li jkun hemm politika tan-nies u mhux għas-servizz ta’ tlieta min-nies f’Kastilja kif seħħ fl-aħħar erba’ snin.

Il-Kap tal-PN qal li l-ewwel proposta mal-ħaddiema hi Gvern ġdid iħaddem fil-prattika l-prinċipju tal-istess paga għall-istess xogħol magħruf bħala ‘equal pay for equal work’. Spjega kif bħalissa hemm sitwazzjoni f’ħafna setturi fosthom fost ‘carers’, ‘helpers’, ‘cleaners’ u uffiċjali tas-sigurtà li jagħmlu l-istess xogħol bħal ħaddiema oħrajn li jaħdmu magħhom imma jitħallsu anqas. Qal li din hi inġustizzja kbira u l-PN huwa ddeterminat li jindirizzaha darba għal dejjem billi l-Gvern innifsu jmexxi bl-eżempju u jara li l-prinċipju jitħaddem l-ewwel fis-settur pubbliku u fil-kuntratti kollha li l-Gvern jagħmel b’sub contracting mal-privat.

Dr Busuttil qal li t-tieni proposta hi maħsuba li twaqqaf l-abbuż u l-prekarjat li daħlet l-iskema li qed tmexxi l-GWU li nqabdet li qed tagħmel qligħ ta’ €1.5m minn fuq 600 ħaddiem li kienu qed jirreġistraw għax-xogħol u qed jitħallsu l-paga miinima. Dr Busuttil qal li Gvern ġdid immexxi minnu jwaqqaf lill-GWU milli tkompli tmexxi din l-iskema u jara li din tibda titħaddem mill-Jobsplus u l-flus tal-GWU jmorru għand il-ħaddiema li bejniethom jieħdu żieda ta’ €200 fix-xahar.

It-tielet proposta hi t-tnedija ta’ skema msejħa ‘return to work’ li tkun multi-dixxiplinarja għall-ħaddiema li jkunu telqu mix-xogħol minħabba kundizzjonijiet ta’ mard kroniku bħad-dijabetè, ‘multiple sclerosis’ jew kanċer. Il-Kap tal-PN qal li l-Gvern jieħu ħsieb jara li b’din l-iskema l-persuni li jkunu lesti jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol jingħataw għajnuna professjonali b’taħriġ, għajnuna psikoloġika, għajnuna ta’ kreditu ta’ bolol taż-żmien li jkunu ħarġu mix-xogħol u inċentiv lil min iħaddem biex iżommhom miegħu. Dr Busuttil qal li din l-iskema hi bżonnjuża għax tgħin lill-ħaddiema b’mard fit-tul biex jerġgħu jieħdu kontroll ta’ ħajjithom.

Ir-raba proposta’ tal-PN għall-ħaddiema hi t-tnedija ta’ ‘summer school’ għat-tfal b’diżabilità. Il-Kap tal-PN qal li l-Gvern jara bħal tfal oħrajn, it-tfal b’diżabilità jkollhom iċ-ċans imorru skola sajf u l-ġenituri tagħhom li jaħdmu ma jibqgħux aktar f’sitwazzjoni fejn fix-xhur tas-sajf ma jkunux jafu x’se jagħmlu biex jieħdu ħsieb lil uliedhom.

Il-ħames proposta hi relatata mal-ugwaljanza bejn in-nisa u irġiel. Il-Kap Nazzjonalista qal li biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, se jsir pjan nazzjonali dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi li jkun komprensiv li fost l-oħrajn jindirizza d-differenza fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel. Biex immexxu bl-eżempju, qed nintrabtu li l-Gvern innifsu jżied sostanzjalment il-possibbiltà tat-teleworking għall-ħaddiema fis-servizz pubbliku u li l-Gvern stess fil-ħatriet li jagħmel fil-bordijiet kollha li mill-anqas nofs il-membri fil-bordijiet pubbliċi jkunu nisa. Il-Gvern se jħeġġeġ lis-settur privat jagħmel l-istess kemm fit-teleworking u anki fejn jidħlu ħatriet fil-bordijiet.