Il-PN jħabbar il-proposti tiegħu għall-qasam tal-housing fosthom li jreġġa’ lura ż-żieda fil-kera

Dr Busuttil qal se jinżamm l-inċentiv li daħħal dan il-Gvern għal first time buyers. Qal li dan l-inċentiv għal first time buyers lesti li jestenduh ukoll għall-koppji li sseparaw jew iddivorzjaw, lin-nies li għaddejjin minn esperjenza personali diffiċli naghtuhom l -istess inċentiv biex jiffrankaw mit-taxxa tal-boll.

Huwa qa li min lest jikri proprjeta tiegħu lil xi ħadd fuq lista tal- housing soċjali, se jkun qed jiġi inċentivat billi titneħħielu kompletament l-income tax li jħallsu ta 5%. Dan sakemm is-sid ikun lest jidħol f’kirja iffisata ta ‘10 snin.

