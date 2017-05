Is-Sur Agius qal li b’kollaborazzjoni mal-federazzjoni tal-motorsport lest jiżviluppa Motor Recreation and Education Park. Wiegħed ukoll investiment f’faċilità għall-futsal, fil-korsa taż-żwiemel fil-Marsa u ground għar-rugby. Gvern Nazzjonalista se jkompli bil-proġetti ta’ pixxina u ground tal-football f’Marsacala u li jinstabu spazji għad-drone racing.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.