Il-PN jwiegħed li l-kura tal-kimoterapija tibda tingħata b’xejn

Dr Busuttil qal li jrid li Malta ssir ċentru ta’ eċċellenza fil-ġlieda kontra d-dijabete u li l-insulina li jkollhom bżonn il-persuni bit-type 2 tibda tingħata b’xejn waqt li jkun hemm klinika one stop shop u diskussjoni għall-pensjoni tad-diżabilità għall-persuni li jbatu b’kundizzjonijiet bħall-Fibromyalgia, MS, ME u kundizzjonijiet oħrajn inviżibbli.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.