Il-President tal-Kroazja tiltaqa’ ma’ familji rilokati mill-Greċja

Tlettax-il familja li ġew rilokati f’Malta mill-Greċja bħala parti minn programm tal-Unjoni Ewropea qed jgħixu fiċ-Ċentru Miftuħ għall-Familji f’Ħal Far. Bejniethom dawn għandhom 24 tifel u tifla. Illum żarithom u semgħet l-esperjenzi tagħhom il-President tal-Kroazja fi tmiem żjara statali ta’ jumejn f’Malta.

Tlettax-il familja li ħarbu mis-Sirja, l-Iraq, l-Eritrea, Sierra Leone u Burkina Faso u li daħlu l-Greċja bħala immigranti qed jgħixu fiċ-ċentru miftuħ għall-familji f’Ħal Far. Fost dawn il-familja ta’ Tawfik Hijazi; martu Fatima u wliedhom Lowr ta’ tliet snin u Mohamad Hijazi ta’ ħames xhur. Tawfik kien ilu avukat għal madwar 10 snin fis-Sirja, iżda kellu jaħrab il-gwerra ċivili li ħakmet lil pajjiżu.

F’intervista ma’ TVM, Tawfik stqarr li qas irid jaħseb fil-vjaġġ li kellu jagħmel waħdu mis-Sirja għat-Turkija. Martu u bintu kellhom jibqgħu Damasku u ngħaqdu miegħu xi xahar wara. Qal li ma kellux sold biex hu u familtu jgħixu f’Istanbul jew f’xi belt oħra Torka u ddeċidew li jmorru l-Greċja anki għaliex fit-Turkija, is-sitwazzjoni ma kinetx tajba għar-refuġjati. Wasal fuq gżira Griega wara vjaġġ fuq dgħajsa li dam mal-ħames sigħat.

“When we arrived to this island, I cannot believe that, my family good, my daughter good.”

Għal bosta xhur għexu ma’ persuni oħra fi tlett ikmamar. Eventwalment Tawfik u familtu kienu fost l-immigranti li kklassifikaw biex jagħmlu parti minn programm tal-Unjoni Ewropea li rriloka għadd ta’ immigranti mill-Greċja f’pajjiżi oħra Ewropej. Huma ntbagħtu Malta fi Frar li għadda.

Tawfik qal li jħossu kuntent ħafna f’Malta u milqugħ minn kulħadd. Faħħar il-ħidma li ssir f’dan iċ-ċentru biex l-immigranti jintegraw fis-soċjetà Maltija. Bl-għajnuna ta’ social workers, irnexxielu jsib xogħol fl-industrija tal-assigurazzjoni, martu bdiet tieħu l-lezzjonijiet tal-Ingliż u bintu l-kbira mistennija tibda l-iskola f’Settembru li ġej. Tawfik esprima t-tama li jkompli jintegra fis-soċjetà biex ‘il quddiem jirnexxielu jixtri residenza f’Malta biex il-familja tgħix f’ambjent ħieles mill-perikli u fid-dinjità.

“Work and job is important, but the safety for me and my family, my children is important from anything.”

Fl-aħħar impenn taż-żjara statali tal-President tal-Kroazja f’Malta, Kolinda Grabar-Kitarovic semgħet l-esperjenzi tal-familja ta’ Hijazi u oħrajn li bbenefikaw mis-solidarjetà ta’ Malta u l-Ewropa quddiem il-fenomenu tal-immigrazzjoni.