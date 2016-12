Il-Presidenza Maltija se taħdem biex tqarreb l-UE lejn iċ-ċittadini – Bonnici

Il-Ministri tal-Ġustizzja tal-Olanda u l-Lussemburgu, li matul din is-sena pajjiżhom kellu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, qablu li Malta hi mħejjija tajjeb għall-Presidenza fi ftit jiem oħra. Waqt żjara f’Malta mal-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici, il-Ministri tal-Olanda u tal-Lussemburgu tkellmu fuq l-oqsma ewlenin fil-qasam tal-ġustizzja li għandhom jiġu indirizzati matul il-Presidenza Maltija.

Il-ġlieda kontra l-frodi, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kummerċ online u l-protezzjoni tad-data huma fost l-oqsma fil-qasam tal-ġustizzja li l-Ministri tal-Ġustizzja ta’ Malta, tal-Olanda u tal-Lussemburgu jixtiequ li jiġu indirizzati matul is-sitt xhur tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Waqt zjara f’Malta, il-Ministru tal-Ġustizzja Olandiż u dak tal-Lussemburgu, li matul din is-sena pajjiżhom kellhom il-Presidenza, qablu li Malta tinsab imħejjija tajjeb għall-Presidenza fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2017.

“I already knew that Malta has prepared fully for the Presidency because we were in full contact in the so called trio that we formed, which means that we already knew that the Maltese team is fully set to make the EU Presidency a great success”, qal Ard van der Steur – Ministru tal-Ġustizzja Olandiż.

Il-Ministru tal-Ġustizzja tal-Lussemburgu, Felix Braz, qal li fost is-suġġetti li għandhom jiġu diskussi waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hemm dak tal-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur.

“The European Public Prosecutor’s Office will be the main issue but in fact you can’t predict today what all the issues would be. A lot is happening in Europe and I remember that in the Luxembourg Presidency we had our plan but we had to join a lot of other issues. We had dramatic events like the attacks in Paris and you have to react to those events, so it’s at the same time for Malta a question of preparation and being flexible enough to address the issues that will come up and there will be issues coming up during the Presidency.”

Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-Presidenza Maltija se taħdem biex tqarreb l-Unjoni Ewropea lejn iċ-ċittadini tagħha. Semma li fost affarijiet oħra se titqajjem kuxjenza fuq il-krimini kontra l-umanità.

“Ħa nkomplu nibnu fuq ix-xogħol tajjeb li sar mill-Presidenti ta’ qabel dan il-Kunsill u l-membri kollha tal-Kunsill biex il-Presidenza ta’ Malta tkun waħda li tagħti r-riżultati li tagħmilna kburin li aħna Maltin.”

Il-Ministru Owen Bonnici qal li jinsab konvint li se jsir progress importanti fis-sitt xhur li ġejjin.