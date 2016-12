Il-Prim Ministru jirreġistra bħala donatur tal-organi

Il-Prim Ministru Joseph Muscat illum irreġistra bħala donatur tal-organi, bil-għan li jgħin isalva ħajjiet oħra wara mewtu. Fi Tweet dalgħodu l-Prim Ministru qal li kien għadu kemm iffirma l-applikazzjoni tiegħu u ħeġġeġ lill-pubbliku biex jagħmel bħalu meta qal li ma tieħu l-ebda sforz biex tgħin li ħaddieħor.

Il-Prim Ministru rreġistra bħala donatur wara li aktar kmieni din il-ġimgħa tnieda r-reġistru li se jkun qed jorbot legalment ix-xewqa tad-donatur, għaliex b’dan ir-reġistru mhux se jkun hemm ħtieġa li jinkiseb il-kunsens tal-qraba wara l-mewt biex jingħataw l-organi. Dan ir-reġistru tnieda wara li daħlet fis-seħħ il-liġi li persuni ta’ aktar minn 16-il sena jistgħu jirreġistraw ix-xewqa tagħhom biex jagħtu l-organi jew le wara mewthom.

Minn jixtieq isir donatur jista’ jagħmel dan billi jirreġistra fuq is-sit elettroniku www.organdonation.gov.mt jew billi jimla applikazzjonijiet miċ-ċentri tas-saħħa. Aktar tagħrif jista’ jinkiseb minn fuq il-helpline 25953324 jew [email protected]

I just signed my application to become an organ donor. Takes so little to make a difference -JM https://t.co/LY7kRxnx6c #malta @chrisfearne pic.twitter.com/0AUJQQsWFb

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 22, 2016