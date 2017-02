Il-Pulizija Awstraljana ssib kokaina b’valur ta’ €223m moħbija fuq jott

Mir-rejd li sar f’nofs ta’ lejl, fuq il-jott li kien ankrat ftit ‘il barra mill-kosta ta’ New South Wales, il-Pulizija arrestat sitt irġiel, fosthom wieħed ta’ 63 sena minn New Zealand, raġel b’ċittadinanza doppja minn Fiji u ż-Żvizzera, u ieħor ta’ 54 li kienu fuq id-dgħajsa. L-erba’ rġiel l-oħra li l-età tagħhom tvarja bejn it-32 u s-66 sena ġew arrestati f’Sydney.

