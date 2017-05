Il-Pulizija ma teskludix li kompjuters f’Malta jistgħu jiġu esposti għal attakk

Il-Pulizija ta’ Malta hija msieħba fil-proġett No More Ransom , li fuq is-sit tiegħu wieħed jista’ jsib informazzjoni dettaljata dwar kif jista’ jħares il-kompjuter tiegħu, kif ukoll għodda sabiex jkun jista’ jaċċessa infomazzjoni li tkun ġiet affetwata minn programmi malizzjużi magħrufa bħala ransomware.

