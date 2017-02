Il-Qorti tordna li jeqirdu 11,700 prodott sportiv falz li ddaħħlu Malta fl-2016

Fil-qorti ntqal li filwaqt li dawn il-prodotti kienu mmarkati li ntbagħtu mill-kumpanija S.A.R.L. Freres Aga Imp & Exp Cit, irreġistrata fl-Alġerija skont il-Polza ta’ Kargu, kienu ntbagħtu minn AL Kahf International Trading Co. Ltd., irreġistrata fiċ-Ċina. Kien għalhekk li d-Dwana kkonfiskat dawn il-prodotti u żammithom fl-imħażen tagħha.

Fil-Qorti ntqal li dawn il-prodotti, fosthom 3,880 par żarbun sportiv, 4,800 beritta, 2,040 par kalzetti sportivi u 400 basket, iddaħħlu Malta fuq il-vapur MV CMA-CGM Vela, fid-9 ta’ Settembru 2016. Il-prodotti kellhom ikunu tad-ditti Adidas, Trefoil Device, Three Stripes Device on Footwear, u Three Stripes Device. Iżda wara li l-kontejner li kienu fuqu ġie eżaminat mid-Dipartiment ta’ Dwana, instab li dawn kienu prodotti ffalsifakati u mhux veru tad-ditti li kienu qed jgħidu li huma.

