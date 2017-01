Il-VGH tinvesti €2m. f’kors ġdid għall-infermiera

Il-kumpanija Vitals Global Healthcare se tinvesti €2 miljun biex tiffinanzja kors ġdid għall-infermiera. Il-kors huwa f’livell ta’ Baċellerat u se jkun offrut mill-MCAST u l-Università’ ta’ Northcumbria fir-Renju Unit li hija waħda mill-aqwa 20 universitajiet fid-dinja specjalizzati fit-taħriġ tal-infermiera.

Il-Vitals Global healthcare li qed tmexxi l-isptarjiet Karin Grech, St Luke’s, u l-isptar ta’ Għawdex se tinvesti €2 miljun fit-tliet snin li ġejjin biex tiffinanzja kors ġdid għall-infermiera fil-livell ta’ Bachelor Degree.

Dan bi ftehim li ġie ffirmat mal-MCAST li jipprovdi l-possibbiltà li kull sena, 30 student, jitħarrġu f’dan il-kors ta’ tliet snin li se jkun offrut mill-MCAST b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Northcumbria. It-tagħlim matul l-ewwel sena se jsir fl-MCAST sakemm titlesta faċilità ġdida tat-taħriġ li l-kumpanija se jkollha fl-isptar St Lukes.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Vitals Global Healthcare Armin Ernst qal li l-istudenti meta jiggradwaw mhux se jkunu obbligati li jaħdmu bilfors fl-isptarijiet li qed jitmexxew mil-VGH iżda qal li jinsab fiduċjuż li ħafna minhom se jagħmlu din l-għażla. Qal li bħalissa hemm madwar 350 infermiera nieqsa fl-isptarjiet. Huwa qal li studenti barranin se jingħataw ukoll taħriġ bil-lingwa Maltija biex kemm jista’ jkun, ikunu megħluba l-barrieri lingwistiċi.

“The agreement today will not just help Vitals, it will help the country, I’m glad that you called it an investment and not a cost because people are our backbone and I think any spend on education is an investment in our future”, qal is-Sur Armin Ernst il-Kap Eżekuttiv ta’ Vitals Global Healthcare.

Il-Ministru tas-saħħa Chris Fearne qal li l-kors il-ġdid mhux se jikkompeti ma’ dak tal-Università ta’ Malta iżda ser ikompli jsaħħaħ is-settur tal-infermiera.

“It-tieni nursing school li qegħdin inniedu ħa tgħin biex ikollna aktar studenti li jitħajru jidħlu għal dan il-qasam mhux biss studenti Maltin imma anki studenti li jiġu minn barra l-pajjiż. F’dan il-każ anki bi ħlas iġibu ħafna riżorsi finanzjarji f’pajjiżna u anki jitħajru jaħdmu hawn”, qal il-Ministru tas-Saħħa.

Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-ftehim huwa mudell ta’ kollaborazzjoni bejn il-kumpaniji privati, il-Gvern, l-istituzzjonijiet governattivi u unions li jaħdmu f’direzzjoni komuni. Hu stmat li l-ftehim il-ġdid se jwassal għal zieda ta’ 30 fil-mija fl-infermiera ggradwati kull sena, għall-aktar minn 200 infermier.