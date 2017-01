Imut il-Maġistrat Saviour Demicoli fl-età ta’ 60 sena

Tħabbret il-mewt tal-Maġistrat Saviour Demicoli fl-età ta’ 60 sena li serva fuq il-bank tal-ġudikatura sa mill-1994.

tvm.com.mt jinsab informat li l-Maġistrat Demicoli miet illum fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fl-Isptar Mater Dei wara marda twila.

Fi tweet, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici fisser lill-Maġistrat Demicoli bħala bniedem straordinarju, ħanin, onest u ġust.

Fl-awguri tal-aħħar tas-sena, il-Prim Imħallef Silvio Camilleri kien irrefera għall-marda li ħakmet lill-Maġistrat Saviour Demicoli li qal li f’dawk iż-żmenijiet ġie rikoverat l-isptar f’kundizzjoni gravi. Qal li minkejja l-pożizzjoni xejn feliċi ta’ saħħtu baqa’ jattendi għad-doveri tiegħu fil-Qorti. Huwa kien iddeskrivih bħala bniedem ta’ fibra u ta’ sens qawwi ta’ dover.

