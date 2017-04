Inawgurati uffiċini ġodda tal-BOV fil-Gżira

Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura uffiċini ġodda tal-Bank of Valletta fi Triq ix-Xatt, il-Gżira. Il-binja l-ġdida li saret b’investiment ta’ €1.9 miljun qed tilqa’ fiha l-fergħa tal-BOV u ċ-Ċentru għal Investimenti li ser ikunu qed jaqdu lill-komunità lokali, kif ukoll il-funzjoni tal-Ethics and Employee Development u ċ-Ċentru ta’ Taħriġ, li ġew rilokati mill-Belt Valletta.

