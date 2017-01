Interess qawwi minn ċittadini fl-orkestra għall-innu tal-UE kif qatt ma nstema’

Aktar minn 500 ruħ wieġbu għas-sejħa biex jieħdu sehem f’orkestra magħmula miċ-ċittadini biex tinterpreta f’Malta l-innu tal-Unjoni Ewropea qrib Jum l-Ewropa f’Mejju li ġej. L-inizjattiva hi parti mill-programm kulturali tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Bdiet tieħu sura l-orkestra Ode to Joy magħmula minn ċittadini li għandhom ħajra għall-mużika biex jinterpretaw mużikalment poeżija ta’ poeta Ġermaniz tas-seklu tmintax u aktar tard intużaw għas-sinfonija ta’ Beethoven li fl-1972 saret l-innu tal-Ewropa.

Fit-Teatru Rjal bdew il-workshops għal aktar minn ħames mitt ruħ li wrew interess li jiffurmaw parti minn din l-orkestra li se tkun f’idejn Tim Steiner, Ricardo Baptista u Ozzy Lino.

Id-Direttur Artisiku Tim Steiner spjega li l-orkestra se tinterpreta arranġamenti mużikali li qed isiru għall-mużika ta’ Beethoven. Huwa qal li l-orkestra se tkompli tevolvi bi provi mas-sezzjonijiet kollha tal-orkestra u eventwalment il-kunċerti f’Mejju.

“Anybody’s welcome to play this music, to play in our group, you dont need to have any previous experience , but you can have experience as well… and we try to put out that message that by having people working together , making music together and sharing experiences, we make a better life.”

Ozzy Lino qal li l-proġett servih bħala motivazzjoni biex jagħmel xi ħaġa li dejjem ried jagħmel iżda li qatt ma sab iċ-ċans li jagħmilha. Qal li bis-saħħa tal-orkestra Ode To Joy, sab ix-xoqqa f’ moxtha u qed jitgħallem strument – trumbetta.

S’issa ssieħbu mal-orkestra mal-520 ruħ iżda l-organizzaturi qalu li jinsabu fiduċjużi li l-għadd se jkompli jiżdied.