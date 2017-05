Ippubblikati ritratti “mill-investigazzjoni tal-attakk ta’ Manchester”

Intant, wara li n-New York Times ippubblika dan l-artiklu, il-Prim Ministru Ingliż Theresa May qalet li se tqajjem il-kwistjoni mal-President Amerikan Donald Trump. Dan hekk kif l-uffiċjali Ingliżi kienu urtati għall-aħħar għall-fatt li dawn ir-ritratti ġew ippubblikati. Il-Prim Ministru May, mistennija tqajjem il-kwistjoni ma’ Trump meta jiltaqgħu għas-summit tan-NATO aktar tard illum.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.