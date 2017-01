Ir-robot li jitfi n-nar flok il-pumpier

Żviluppata għodda oħra għal ħidmet il-pumpiera tat-tifi tan-nar. Kumpanija Olandiża ħarġet fis-suq robot li kapaċi jitfi nar waħdu waqt li jitħaddem minn persuna f’distanza mbiegħda mill-periklu. Hu maħsub biex jintuża l-aktar f’nirien industrijali fejn ikun hemm preżenza ta’ kimika u radjazzjoni, bil-ħsieb li aħjar jintilef robot milli jweġġa’ jew imut pumpier.

F’ħidmet il-forzi tal-ordni, sal-lum ir-robots konna narawhom jintużaw l-aktar f’sitwazzjonijiet fejn jinstab oġġett suspettuż, minflok ma’ javviċinaw lejh esperti tal-isplussiv. Anke l-armata Maltija hi attrezzata b’robot ta’ din ix-xorta.

Fl-Olanda għadu kemm ġie żviluppat robot li jista’ jassisti x-xogħol tat-tifi tan-nar f’ċirkustanzi ta’ periklu kbir. Fi kliem il-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija Geoborn, Folmer Kamminga, il-kunċett wara l-iżvilupp ta’ dan ir-robot hu simili għall-ieħor: dak li jaffronta hu u mhux persuni tifi ta’ nar bħal f’postijiet fejn hemm kimika jew radjazzjoni.

“The robot, the main capability is to take the risk from the shoulder of the firefighter. He can do that with the normal water supply from the monitor, with compressed air foam system, wet and dry powder, but also with the turbines with water mist. And with the water mist you can do lots more than with litres of plain water”, qal Folmer E. Kamminga, il-Kap Eżekuttiv – Geoborn

F’eżerċizzju ta’ simulazzjoni, ir-robot mgħobbi fuq trailer jittieħed akkumpanjat minn vann ieħor li jaqdi l-irwol ta’ ċentru mnejn jitħaddem. Magħhom jivvjaġġaw vetturi li jġorru ilma jew materjal ieħor għat-tifi tan-nar li mbagħad jitqabbdu mar-robot qabel jidħol fl-azzjoni skont l-ambjent t-tip ta’ nar li jkun se jintefa’. Ir-robot jitħaddem b’remote control f’distanza sa 300 metru bogħod u hu attrezzat bi 15-il camera li jwasslu filmati diretti fil-vann mnejn l-uffiċjali jkollhom stampa ċara tas-sitwazzjoni li tgħinhom fil-mod kif jaġixxu.

Permezz ta’ żewġ turbini żgħar b’ħoss simili għall-magni ta’ ajruplan, ir-robot jista’ jwaddab ilma li joħroġ b’qawwa u jagħmel effett ta’ raxx fuq żona akbar. Għandu l-kapaċità wkoll jidħol f’bini kbir u jimbutta ‘l barra d-duħħan u s-sħana qabel l-intervent tal-pumpiera.

Waqt taħriġ fl-Olanda, membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ta’ Malta segwew dimostrazzjoni mill-kumpanija li żviluppat ir-robot dwar il-kapaċitajiet tiegħu f’tifi ta’ nar industrijali, f’dan il-każ fi ħruġ ta’ liquefied natural gas, lng.

“First bring down the temperature and make the area that the fire will extent to small as possible. The second thing than is foam, and when you cover it completely with foam then dry powder on it and you can extinguish an LNG fire like this”, qal Folmer E. Kamminga, il-Kap Eżekuttiv – Geoborn.

Il-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija Geoborn qal li l-iżvilupp ta’ dan il-metodu ta’ tifi tan-nar ħa snin ta’ riċerka biex ġie ffinalizzat ir-robot li għadu kemm beda jintuża mit-taqsima tat-tifi tan-nar tal-belt ta’ Rotterdam u taqsimiet oħra fl-Olanda qed jirċievu taħriġ fl-użu tiegħu.