Ir-Russja tnaqqas il-qawwiet mis-Sirja

Il-ġeneral tal-Armata Russa qal li r-Russja bdiet tirtira l-qawwiet militari tagħha mis-Sirja, ġimgħa minn meta daħal fis-seħħ il-ftehim bejn ir-Russja u t-Turkija għall-waqfien mill-ġlied fis-Sirja li s’issa għadu qed jiġi rrispettat. Il-qawwiet tal-ajru Russi kien ilhom mill-2015 jattakkaw lir-ribelli kontra l-Gvern Sirjan. Il-Ġeneral qal li l-ewwel li se tissejjaħ lura hija l-flotta ta’ bastimenti mmexxija mill-aircraft carrier ‘Admiral of the Soviet Union Kuznetsov’.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.