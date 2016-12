Is-sieħeb ta’ George Michael jirrakkonta kif sabu mejjet

Fadi Fawaz, il-partner ta’ George Michael ammetta li “mhu se jinsa qatt” il-mument ta’ qsim il-qalb li fih sabu mejjet proprju f’Jum il-Milied.

George Michael miet fl-età ta’ 53 sena tard il-Ħadd filgħaxija, bis-sieħeb tiegħu jikser is-silenzju fuq Twitter b’messaġġ emozzjonali. Huwa żvela li sab lil George Michael mejjet fis-sodda tiegħu waqt il-perjodu tal-Milied.

Fadi li huwa stilista tax-xagħar ta’ fama internazzjonali kien marbut mal-ħajja ta’ George Michael għal bosta snin, għalkemm ir-relazzjoni tagħhom dejjem inżammet b’mod privat ħlief għal xi ftit dehriet tagħhom flimkien fil-pubbliku. Hu mifhum li l-koppja resqu lejn xulxin wara li Michael temm ir-relazzjoni li kellu ma’ Kenny Goss fl-2009.

L-account ta’ Fadi fuq Twitter kompla jżomm ir-relazzjoni ta’ bejniethom b’mod privat tant li naqas milli jsemmih b’ismu. Huwa qal li qatt mhu se jieqaf iħoss in-nuqqas tiegħu. Fl-istess waqt biddel ir-ritratt tal-profil tiegħu u poġġa wieħed tiegħu ma’ George Michael.

Intant għalkemm il-Pulizija u l-qraba ta’ Michael għadhom qed jistennew ir-riżultati tal-awtopsja, kollox jindika li l-kantant miet b’attakk f’qalbu bil-manager tiegħu, Michael Lippman, jgħid li l-kantant u pop superstar miet fil-paċi waqt li kien id-dar tiegħu stess.

Il-pulizija ta’ Thames Valley qalu li kien għall-ħabta tas-sagħtejn neqsin għoxrin ta’ filgħodu li ssejħet ambulanza quddiem id-dar ta’ George Michael f’Goring f’Oxfordshire. Il-Pulizija qalu wkoll li ma jidhirx li l-mewt seħħet f’ċirkostanzi suspettużi u li kollox jindika li George Michael miet b’kawża ta’ attakk tal-qalb.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) December 26, 2016