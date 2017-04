Isiefru u jħallu l-karozza pparkjata fil-Gudja – Ir-residenti rrabjati

Il-kumment fuq il-paġna ‘Are You Being Served’ qanqal reazzjoni minn diversi residenti. Dan wara li persuna staqsa fejn jista’ jħalli l-karozza għal sitt ijiem biex isiefer għaliex biex iħalliha fil-parkeġġ tal-Ajruport ikollu jħallas €105. Kien hawn li xi persuni rrakkomandaw li dan jipparkja fil-Gudja, b’residenti dlonk wieġbu lura rrabjati dwar din is-sitwazzjoni. Ilmentaw li mhux l-ewwel darba li karozzi jitħallew ġimgħat sħaħ quddiem il-bieb tad-djar tagħhom u li huma jispiċċaw ma jsibux fejn iħallu l-karozzi tagħhom.

