“Isimhom jgħix għal dejjem” – Imfakkar Jum ANZAC

F’ċerimonja fiċ-ċimiterju militari tal-Pietà, tfakkru s-suldati Awstraljani u minn New Zealand li tilfu ħajjithom fil-battalja ħarxa tal-Gallipoli. It-tifkira ta’ Jum ANZAC tfakkar ukoll is-sehem ta’ Malta li dak iż-żmien kienet magħrufa bħala l-Infermiera tal-Mediterran.

Kien fil-25 ta’ April tal-1915, meta truppi mill-Awstralja u New Zealand niżlu fil-peniżola ta’ Gallipoli fit-Turkija fejn kien hemm waħda mat-taqbidiet qliel tal-Ewwel Gwerra Dinija.

Għat-tifkira ta’ Jum Anzac attendew diplomatiċi fosthom il-Kummissarju Għolji Awstraljan Julienne Hince, li fisret li f’dan il-jum pajjiżha jfakkar is-suldati kollha li maż-żmien servew lil pajjiżhom, ewlenin fosthom fil-battalja tal-Gallipoli.

“We commemorate people who are on active duty today and anybody who has served since the First World War. I think about 100,000 Australians died in arm conflict since Gallipoli.”

Il-battalja ta’ Gallipoli li damet għaddejja tmien xhur, tibqa’ waħda epika fl-istorja militari u kienet strateġika għaliex biha ried jinfetaħ l-aċċess ghad-dardinelli biex l-alleati javvanzaw lejn Kostantinopoli kontra l-qawwiet tal-Imperu Ottoman.

Eluf ta’ suldati Awstraljani u minn New Zealand li ndarbu fil-battalja nġiebu Malta għall-kura u dawk li tilfu ħajjithom indifnu hawn. Jum ANZAC ifakkar din il-ġrajja mdemmija u f’Malta t-tifkira tiġi organizzata kull sena mill-Kummissjoni Għolja Awstraljana, fiċ-ċimiterju militari ta’ Braxia.

“We had a service here for many many decades in Malta to mark the contribution of the nurse of the Mediterranean for something like 60,000 service personnel who were wounded from the allied troops came to retreat in Malta. Many survived but not all did,” qalet Julienne Hince.

Wara mumenti ta’ silenzju b’rispett għall-vittmi sar it-talb u tqegħid ta’ fjuri taħt salib kbir f’dan iċ-ċimiterju, li taħtu hemm miktub “Isimhom jgħix għal Dejjem”. Malta kienet rappreżentata fost oħrajn mill-President Marie Louise Coleiro Preca.