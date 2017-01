It-tifel immigrant li ħabbat wiċċu ma’ sitwazzjonijiet ta’ ħajja u mewt

Waqt li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni tinsab fl-aġenda tal-laqgħat tal-Presidenza Maltija, konferenza mlaqqgħa mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà qed tiffoka fuq l-isfruttament u l-perikli għat-tfal immigrant. Il-konferenza semgħet esperjenzi ta’ tfal li ħarbu minn pajjiżi u tal-esperti fosthom id-Direttur tal-Aġenzija Europol.

Kull sena, l-Aġenzija Europol tinvestiga mad-900 każ ta’ traffikar illegali ta’ persuni, b’għadd sostanzjali minnhom jinvolvu tfal u minuri.

Id-direttur tal-aġenzija li tgħaqqad flimkien il-pulizija mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea, Rob Wainwright, qal lil TVM li dawn il-każi diffiċli jissolvew minħabba li l-informazzjoni dwar iċ-ċrieki tat-traffikar hija frammentata.

“There are so many unaccompanied minors that seem to have gone missing during the process of accepting migrants and refugees over the last two years.. and we are working hard at Europol to try and find evidence that some of these maybe , have been picked up by trafficking gangs… and that is my real concern”, qal Rob Wainwrigħt mill-Europol.

F’konferenza organizzata mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà dwar il-vulnerabbiltà tat-tfal immgiranti, Rob Wainwright qal li ħafna drabi, it-tfal immigranti qed jintużaw għal xogħol prekarju jew prostituzzjoni.

“The number of Nigerian victims for example who have come through the migration channels and are now being exploited in the sex and labour market so we know there are some cases out there, we can’t give a precise estimate of the number because we don’t have the knowledge… but that is what we are working on”.

Il-konferenza semgħet fost oħrajn l-esperjenza ta’ Said Ahmed, Somalu li telaq minn pajjizu meta kellu biss 16-il sena. Qal li kien ddisprat biex jitlaq mill-pajjiż minħabba l-gwerra ċivili li fniet lis-Somalja fl-aħħar 25 sena. Ħallas 4,000 dollaru biex jagħmel il-vjaġġ u ħabbat wiċċu ma’ sitwazzjonjiet ta’ ħajja u mewt fid-deżert. Meta wasal il-Libja, arrestawh għal erba’ xhur.

“The prison he told us Somali and Eritrean we cannot send you back to your country and we cannot give you freedom to go out and so they told me you have to stay here”.

Said esprima l-gratitudni tiegħu li l-istorja tiegħu spiċċat b’wiċċ il-ġid iżda qal li m’huwiex l-istess il-każ għal eluf ta’ immigranti tfal li ma jirnexxilhomx isalvaw.

Il-President, Marie Louise Coleiro Preca, ilmentat li l-fondi Ewropej li suppost qed jintuzaw biex ikunu mgħejjuna tfal ta’ immigranti qed jintilfu minħabba proċessi burokratiċi. Hi appellat lill-awtoritajiet Maltin u Ewopej biex jaħdmu flimkien fl-aħjar interess tal-eluf ta’ tfal immigranti li kull sena qed jitilfu ħajjithom, jew qed ikunu sfruttati.