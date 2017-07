Ix-xogħol avvanzat biex il-binja tal-AUM f’Bormla tilqa’ l-ewwel studenti f’Settembru

Għaddejjin ġmielhom ix-xogħlijiet fuq is-sit tal-Università Amerikana ta’ Malta f’Bormla. F’intervista ma’ Television Malta, ir-Rettur tal-Univeristà l-ġdida, l-Professur John Ryder, ħabbar li bħalissa għaddejja l-aħħar ħidma fuq il-binja tal-Ingliżi max-xatt ta’ Bormla biex f’Settembru li ġej jintlaqgħu l-ewwel studenti fiha.

Għalkemm ma żvelax kemm u jekk hemmx studenti Maltin li applikaw għal xi kors ma’ din l-Università, ikkonferma li hemm professjonisti Maltin li jagħmlu parti mill-istaff akkademiku.

L-Università Amerikana ta’ Malta qed tħejji biex fis-sena akkademika li jmiss tilqa’ l-ewwel studenti fil-binja tal-Ingliżi f’Bormla, bix-xogħlijiet mistennija jkunu lesti għall-aħħar tax-xahar id-dieħel.

“We’ve got our faculty in place, the schedule of courses and classes in place, student recruiting is ongoing – we’re getting students enrolling – so yes we’re in good shape to begin the fall semester,” qal John Ryder, ir-Rettur tal-Università Amerikana ta’ Malta.

Ir-Rettur tal-Università kompla jgħid li fost l-istaff akkademiku, hemm ukoll Maltin. “Well, there are three actually of the fourteen. One of them is a dual citizen US and Maltese, the other two are Maltese.”

Hu qal li għalkemm is-sejħa ta’ reklutaġġ għall-istudenti għadha miftuħa, diġà hemm indikazzjoni tal-aktar korsijiet popolari mal-istudenti. Il-Professur Ryder qal li hemm għadd ta’ boroż ta’ studju għall-istudenti, inkluż għal dawk Maltin. “In fact we’re working with the government to help identify worthy students to receive them. And these are full tuition scholarships for 4 years, this is serious.”

Ir-Rettur Amerikan stqarr li l-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Għolja kienet stretta ħafna fil-kundizzjonijiet tal-liċenzja akkademika. “The process of receiving a licence and accreditation was very rigorous and they were times where I said to myself ‘God, why are they asking for this or that?’ but we did it. And the same is going on with the Planning Authority. They are not cutting corners, they are demanding the right things and we are giving them everything. So, the end result will be stronger and better, and we’re grateful for that.”

Il-Project Manager, Raied Ebaid, qal li wara jitlestew ix-xogħlijiet fuq il-binja tal-Ingliżi, jirrankaw ix-xogħlijiet fuq il-binja tal-Kavallieri. “We are in the process, and I think we have passed around 50% to 60% of the process, and as long as we receive the permits, we will start immediately. By the end of this year, hopefully we will get the permits in order to proceed with the other portions.”

Intant, din il-ġimgħa l-kumpanija Sadeen Education Investments ippreżentat applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar għall-permess biex jibdew ix-xogħlijiet fuq il-kampus il-ġdid f’Wied il-Għajn.