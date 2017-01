Jagħtiha xogħol wara li ħarġet mill-ħabs

Raquela Spiteri u Claudio Di Bella, ex priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, li sabu lil Joe Galea li tahom ċans ieħor f’ħajjithom b’impjieg fin-negozju tiegħu tal-artiġġjanat biex tabilħaqq ikun komplut il-proċess ta’ rijabilitazzjoni tagħhom mill-ħabs għas-soċjetà.

Raquela Spiteri m’ilhiex ħafna li ħarġet mill-ħabs. Qalet li s-soċjetà mhux dejjem kienet ħanina magħha.

“Jien naħseb kelli challenges kbar bħala ex priġuniera u transgender. Baħseb kelli l-pakkett kollu kontrija. Però fighter u meta nsib nies li jissapportjawni, għandi ftit minnhom, imma dawk il-ftit huma ta’ vera, jiġifieri mhux se naqta’ qalbi. Jien mhux qed nistenna n-nies jitħassruni jew li jtuni karità. Jien kulma rrid opportunità u ċans. M’jien nistenna xejn aktar”, qalet is-Sinjura Spiteri.

Raquela qalet li mindu ngħatat impjieg minn Joe Galea fin-negozju tiegħu tal-artiġġjanat tħoss li bdiet kapitlu ġdid f’ħajjitha.

Is-Sur Galea, li jħaddem madwar 20 persuna fin-negozju tal-artiġġjanat tiegħu, stqarr li ma jiddispjaċihx li jimpjega ex- priġunieri.

“Ma nistgħux naqbdu ħajja ta’ bniedem u għax żbalja ta’ 18-il sena narmuhielu għal għomorha. Naħseb li dawn in-nies, min verament però għax irrid nagħmel enfasi – min verament jixtieq ibiddel ir-rotta, aħna nagħtuh iċ-ċans li jibdilha r-rotta u jkun unur kbir għalina li tajnieh l-opportunità”, qal is-Sur Galea.

Is-Sur Galea stqarr li ħafna jsibuha diffiċli jimpjegaw ex priġunieri għax il-preġudizzju għadu qawwi.

“Għalkemm nipprofessaw li aħna poplu ta’ qalb kbira, ħafna drabi meta nsemmu lil dawn in-nies, ħafna minna jqarsu wiċċhom u ħafna minna jinsew li xi darba rridu niġu ġġudikati u naħseb ħadd ma jixtieq li dak li se jiġġudikana jqarres wiċċu”, qal is-sid tan-negozju.

“Is-soċjetà, ħa ngħidlek ħaġa, proset proset u keep it up u ħaġa u oħra u hekk, imma meta tiġi mbagħad jew biex taħdem magħhom jew tmiss lilhom, jagħlqu l-bibien

… dik hija l-verità. Il-Maltin vera nies qalbhom tajba ħafna, imma jiġġudikaw ħafna n-nies. Armilhom iċ-ċavetta. Ittihomx ċans ieħor ħaġa u oħra u hekk. Dik hija l-verità”, qalet Raquela Spiteri, ex priġuniera.

Claudio Di Bella, ex priġunier Taljan li kien fuq arrest preventiv għal sentejn f’Kordin, qal li l-esperjenza ta’ xogħol li kellu f’Kordin għamlitha aktar faċli biex jidħol fid-dinja tax-xogħol.

“Sono molto contento … un esperienza molto bella, il tempo passa veloce, conosquno nuove persone, sto cercando per imparare la lingua, e per me e una bella cosa.”

Qal li għandu jkun hawn aktar opportunitajiet għal ekspriġunieri bħalu biex il-perċezzjoni li hemm imdendla fuq rashom tinbidel darba għal dejjem.