Bir-ritratti: Jaqa’ madwar żewġ sulari f’fabbrika f’Ħal Far

Raġel ta’ madwar 30 sena, ittieħed l-isptar Mater Dei għall-kura wara li waqa’ għoli ta’ madwar żewġ sulari fil-fabbrika tal-Playmobil f’Ħal Far. tvm.com.mt jinsab infurmat li l-inċident seħħ għall-ħabta tat-3.00 ta’ waranofsinhar meta r-raġel kien qiegħed fil-livell tat-triq u waqa’ f’ħofra fonda. Fuq il-post intalbet l-għajnuna tal-Protezzjoni Ċivili li marru fuq il-post b’żewġ vetturi mill-istazzjon ta’ Ħal Far, kif ukoll ħaddiema mis-sezzjoni tal-Urban Search and Rescue. Marru wkoll tabib tal-emerġenza, ambulanza u Pulizija. Il-kundizzjoni tar-raġel għadha mhix magħrufa. Il-Pulizija qed tinvestiga l-każ.

