Jekk taf lil xi ħadd li m’għandux kenn mill-kesħa ċempel xelter tal-emerġenza – l-Isqof

L-Arċisqof Charles J Scicluna appella lil dawk li jafu lil xi ħadd li m’għandux fejn joqgħod f’dawn il-ġranet ta’ kesħa biex jagħmlu kuntatt ma’ Dar Papa Franġisku u Dar Maria Dolores biex dawn ikunu jistgħu jieħdu kenn fihom. Dan b’mod partikolari minħabba li t-temp mistenni jiggrava u jiksaħ aktar matul tmiem il-ġimgħa. L-Arċisqof qal dan fi Tweet illejla, fejn ħeġġeġ lill-irġiel li għandhom bżonn kenn biex jagħmlu kuntatt ma’ Dar Papa Franġisku f’Birkirkara fuq 27888211. Lin-nisa li għandhom bżonn kenn ħeġġiġhom jagħmlu kuntatt Dar Maria Dolores li tinsab Fleur Des Lys fuq in-numru 21445431.

If you know anyone needing shelter from the cold please contact Dar Papa Frangisku (men): 27888211 / Dar Maria Dolores (women): 21445431. pic.twitter.com/ybFzEj2DSL

— Bishop CJ Scicluna (@BishopScicluna) January 5, 2017