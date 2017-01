Jibda jgħix ħajtu wara 27 sena jaħbi s-sesswalità tiegħu

Wara 27 sena jaħbi s-sesswalità tiegħu, Gian Cuschieri beda jgħix ħajtu anke jekk iħoss li għadu mhux aċċettat għalkollox mill-familja tiegħu bħala persuna trans. Gian qed jaħseb biex jifforma familja mal-maħbuba tiegħu Amanda Buhagiar.

“Hawn ħafna nies illi qed jaħsbu li being transgender hija moda, qed jaħsbu li hija trend, bħal meta tifel ta’ 13-il sena qabad ipejjep mela għax qed jagħmilha mal-peer pressure għandu peer pressure u qabad ipejjep… le being transgender huwa fatt. Jien ma twelidtx ‘isma’ tfajla … u isma’ faqqajt subgħajja u għedt illum se neqleb transgender għax hija cool’.”, qal Gian Cuschieri.

Gian Cuschieri għex 27 sena f’kontradizzjoni mas-sesswalità tiegħu u kien biss sena ilu li ħareġ fil-beraħ bħala persuna trans. Gian qal li familtu sabitha diffiċli biex jaċċettawh aktar u aktar wara li għalihom kien l-uniku tifla wara erba’ subien.

“Ovvjament huma jgħidulek agħmel li tħoss qalbek imma mbagħad meta mmur id-dar inżurhom ‘ara ġiet it-tifla, ara ġiet hi, x’qed tagħmel hi? Sejra?’ u jiena dak kollu kliem li jweġġagħni u nipprova meta mmur immur b’dik il-mentalità li ‘isma’ tagħtix kas, tagħtix kas, sagħtejn u se toħroġ minn hemm’ għax qed ngħidlek, kull darba li mmur ġlieda fija nnifsi għax ngħid ‘isma’ se niltaqa’ m’ommi u se tirreferi għalija bl-isem li tatni hi”, qal Gian Cuschieri.

Stqarr li minħabba s-sesswalità tiegħu spiċċa vittma ta’ bullying u anki kien hemm drabi fejn waqa’ f’dipressjoni.

“Taf inti ħafna min-nies jgħidulek ‘isma’ tmurx tilgħab magħha’ għax dak iż-żmien kienu jgħiduli lisbjana ovvjament… u ħa ddur għalik u hekk u jien kont inħoss ħafna għax jien għandi l-prinċipji tiegħi mhux kull tfajla se togħġobni”, qal Gian.

Qal li minkejja li s-soċjetà Maltija biddlet il-mentalità fuq persuni bħalu, stqarr li għad hawn min jaħseb li nies bħalu għandhom problema psikoloġika.

Amanda Buhagiar aċċettat lil Gian u ilha f’relazzjoni miegħu sentejn, għalkemm stqarret li għadha tħoss il-preġudizzji anke kontriha.

“Jekk nies qed jaħsbu li jien għandi xi ħaġa nieqsa jew minus jew whatever, let it be, as long as I’m happy I don’t care, xorta tħoss meta jgħaddu kummenti jew jiffaċċjawk meta jgħidulek isma’ għax int hekk u inti hekk għax xorta diffiċli, kulħadd tad-demm u l-laħam, kulħadd uman .. kulħadd iħoss hux”, qalet Amanda Buhagiar, is-Sieħba ta’ Gian.

Gian u Amanda jinsabu determinati li jingħaqdu f’unjoni ċivili u li jrabbu t-tfal. Gian jemmen li kapaċi jkun missier eżemplari.

“Mhux se noqgħod ngħid isma’ jien transgender mela lil ibni ħa noqgħod ngħallmu ‘isma’ inti trid tkun transgender, jew inti trid tkun gay”, qal Gian.

Gian u Amanda appellaw lill-persuni biex ma jaħbux is-sesswalità tagħhom jekk ma jridux jinfnew waħidhom.