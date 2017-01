Jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet tas-sena l-ġdida Ċiniża fi Pjazza Teatru Rjal

Għalkemm hemm kważi 800 kilometru distanza bejn Malta u ċ-Ċina, f’Malta wkoll isiru ċelebrazzjonijiet tas-sena l-ġdida Ċiniża li f’din is-sena tibda uffiċjalment is-Sibt 28 ta’ Jannar. Fil-belt Valletta saret l-ewwel attività kulturali biex timmarka is-sena l-ġdida Ċiniża li din is-sena hija magħrufa bħala is-sena tas-serduq.

Fil-kultura Ċiniża mhux anqas mill-kultura tal-Punent tingħata ħafna importanza lil bidu ta’ sena ġdida. Prattikament iċ-Ċina tieqaf u miljuni kbar ta’ nies ikollhom jivvaġġjaw f’kundizzjonijiet ħafna drabi diffiċli biex iżuru l-qraba tagħhom f’partijiet oħra imbegħda ta’ dan il-pajjiż kbir.

L-ewwel jum tas-Sena l-Ġdida Ċiniża jvarja mal-qamar ġdid bejn il-21 Jannar u l-20 ta’ Frar u l-komunitajiet Ċiniżi madwar id-dinja jiċċelebraw dan il-jum li miegħu jintrabtu bosta tradizzjonijiet għaliex kull sena hija marbuta ma’ annimal partikolari li kull wieħed għandu sinifikant għall-poplu Ċiniż.

F’Malta l-komunità Ċiniża bdiet iċ-ċelebrazzjonijiet tas-sena il-Ġdida fi Pjazza Teatru Rjal b’wirja ta’ akrobazija minn tim Ċiniż u togħma żgħira tal-ħiliet distintivi tas-Shaolin Monks li jinsabu Malta biex jagħtu wirja tal-arti marzjali tagħhom.

Jiang Jiang, l-ambaxxatur taċ-Ċina għal Malta qal, “The Chinese New Year is the most important festival that we celebrate. This is a time for us to go back home for family reunion and express best wishes for the new year.”

Għall-inawgurazzjoni tal-attività fl-okkażjoni tas-sena l-ġdida Ċiniża kienu mistiedna fost oħrajn il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca, il-Ministru Owen Bonnici, is-Segretarju Parlamentari Chris Agius, is-Sindku tal-Belt Valletta Alexei Dingli u l-Ambaxxatur taċ-Ċina għal Malta, Jiang Jiang li tkellem fost oħrajn li din is-sena timmarka ukoll 45 anniversarju tal-bidu tar-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u ċ-Ċina.

L-Ambaxxatur Jiang Jiang sostna, “Since the establihment of diplomatic ties 45 years ago we have witnessed progress in our cooperation across the board. We have political mutual trust, we have cooperation in the business sector and of course we have cultural exchanges.”