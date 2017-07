Jibni replika tat-Tieqa tad-Dwejra b’7 tunnellati konkrit

Għalkemm is-sejħa internazzjonali mill-gvern Malti biex isiru proposti għal proġett tad-Dwejra għadha ma ħarġitx, imprenditur fl-industrija tal-waterproofing diġà għandu idea ċara ta’ x’jista jsir b’tifkira tat-tieqa tad-Dwejra u diġà ħadem replika enormi ta’ din it-tieqa li ti#en seba’ tunnellati.

Il-fdalijiet tat-Tieqa tad-Dwejra bilkemm kienu għadhom straħu f’qiegħ il-baħar li Nicholas Roebling Atkinson ma bediex iberren dwar x’jista jagħmel biex iżomm id-Dwejra kif ħafna jafuha u jiftakruha.

Is-sur Roebling Atkinson, li ilu Malta għoxrin sena, imexxi kumpanija tal-waterproofing ħareġ bl-idea ta’ serje ta’ mudelli li jimmarkaw il-forom differenti li t-tieqa kellha tul l-aħħar mitt sena.

Nick u l-kollegi tiegħu qalulna li qed jistennew il-gvern joħroġ is-sejħa għal proposti biex jipproponu l-proġett tagħhom. Diġà bnew kopja tat-tieqa fil-forma kif kienet qabel din iġġarfet f’Marzu li għadda. Waqt li jonqosha xi ftit irfinar, il-mudell b’wisa’ ta’ metri jiżen seba’ tunnellati.

“It is made out of concrete, it is a glass reinforced concrete, spray appleid and then the detailing is done by hand, we still need two to three weeks to finishing the detailing, for which are sourcing high resolution images,” spjega Nicholas.

Żied jgħid li jixtieq li fil-proġett jinvolvi ġeolġista biex il-mudell ikun kemm jista’ jkun viċin ir-realtà tal-formazzjoni u l-kwalità tal-blat fid-Dwejra.

Nick stqarr li għalkemm ser ikunu perfezzjonisti kemm jista’ jkun, il-proġett taghhom qatt ma jista’ jieħu post dak li għamlet in-Natura fid-Dwejra.

“You can’t and you won’t replace the azure window. It is too grand and it was a natural windows but what we think we can do with this is give smaller units with an educational perspective as well,” qal Nicholas.

L-idea tal-proġett wara kollox huwa li jagħti togħma ta’ dak li kien hemm fid-Dwejra sa erba’ xhur ilu u b’hekk forsi jimla l-vojt li ħafna Maltin u turisti jkollhom meta jfittxu t-tieqa tad-Dwejra u b’diżappunt ma jsibuhiex.