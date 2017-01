Jiltaqgħu 40 sena wara quddiem l-istatwa ta’ San Publiju

“Fil-fatt toqgħod taħseb fit-team hemm ġiex ħuti imbagħad hemm Frankie Micallef u Pawlu aħwa hemm Edwin Farrugia u neputih Ray. In a way toqgħod tara min jiġi minn xulxin konna vera qisna familja”, qal John Holland – Ex plejer ta’ Floriana FC. “Dak it-team tas-seventies kien wieħed mill-aqwa timijiet qatt fl-istorja tl-football Malti. Ma tistax tinsieh dak iż-żmien”, qal Ray Farrugia.ex plejer ta’ Floriana FC.

