Jitgħallmu jikkordinaw aħjar ma’ sħabhom permezz tal-mużika

Proġett mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni qed iwassal biex it-tfal jitgħallmu edukazzjoni b’mod informali permezz tal-mużika. Żorna l-Middle School ta’ Bormla fejn sibna studenti jitgħallmu r-rittmu ma’ għalliem Olandiż li nġieb apposta għal dan il-proġett.

Ritmika, proġett li qed isir minn Education Plus, bil-mira li l-istudenti minbarra t-tagħlim akkademiku jkollhom tagħlim informali li jagħtihom valur ieħor edukattiv. L-arti u l-mużika jgħinu ħafna fl-iżvilupp tal-persuna u għalhekk il-proġett qed isir f’għadd ta’ skejjel biex it-tfal jiksbu din l-esperjenza pożittiva.

Fil-Middle School ta’ Bormla sibna lill-Olandiż Andre Groen jgħallem b’kariżma u paċenzja kbira lit-tfal ir-rittmu b’għadd ta’ strumenti tal-percussion, bħal drums, bongos, kongas u strumenti oħra li jinżammu fl-idejn biex it-tfal minbarra li jisimgħu l-ħoss jitgħallmu affarijiet oħra, fosthom kif jikkordinaw aħjar ma’ sħabhom.

“Children benefit from moving, from playing, singing, and if this could be at the same moment, they create better coordination and sense of space, counting of time, and learning to cooperate.”

Għal bosta mill-istudenti din kienet l-ewwel darba li kellhom iċ-ċans li jmissu strument tal-percussion, iżda bl-interess li wrew jidher li tahom ħajra ikbar għall-mużika.

Dan il-proġett Ritmika se jwassal biex f’April li ġej, l-istudenti se jiftħu l-festival mużikali tar-rebbiegħa fi Pjazza Teatru Rjal.