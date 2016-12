Jiżvelaw il-ġenerożità sigrieta ta’ George Michael

Kelliem għal Deal or No Deal ma kkonfermax jekk id-donazzjoni misteru lis-Sinjura Gillard kinitx ġejja minn Michael. Qal li donazzjonijiet anonimi jibqgħu privati skont ix-xewqa tad-donatur.

Lynetta Gillar ta’ 38 sena minn Bolton qalet li fl-2008 rċeviet £15,000 (€17,500) minn donatur anonimu wara li żewġha deher fuq il-programm televiżiv Deal or No Deal. Dakinhar huwa telaq mill-programm bejn £3000 – £5000 anqas mill-ammont meħtieġ għat-trattament tal-IVF.

