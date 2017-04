Konrad Mizzi u Keith Schembri b’libelli kontra Daphne Caruana Galizia

Fi stqarrija separata ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri wkoll ċaħad l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu u qal li se jitlob lill-Qorti biex tisma’ b’urġenza l-libell li se jiftaħ fil-konfront ta’ Caruana Galizia. Is-Sur Schembri qal li jekk Caruana Galizia hija tant ċerta minn dak li qed tgħid għandha hi stess taqbel mal-urġenza biex il-provi ta’ dak li qed tgħid tkun tista’ tressaqhom malajr fil-Qorti għax min jagħmel allegazzjonijiet għandu d-dmir li jissostanzjahom.

