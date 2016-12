L-2016 se tibqa’ mfakkra għat-telfa ta’ ismijiet kbar fix-xena mużikali

Propju f’dan iż-żmien tal-Milied, waħda mill-iktar diski popolari ta’ George Michael tindaqq ħafna, Last Christmas, u ironikament kellu jmut ftit sigħat wara l-Milied. Matul karriera ta’ kważi erbgħin sena, George Michael biegħ iżjed minn 100 miljun album. Hu beda l-karriera mużikali tiegħu flimkien ma’ Andrew Ridgeley bid-duo Wham! qabel imbagħad ħareg l-ewwel album tiegħu li kien jinkludi l-kanzunetta ‘Faith’ u mbagħad segwa dan is-suċċess b”Listen without prejudice Vol.1.’ Kanzunetti oħra li George Michael jibqa’ mfakkar għalihom huma ‘Careless Whisper’, ‘A Different Corner’, ‘Praying for Time’, ‘Jesus to a Child’, u ‘Outside’.

