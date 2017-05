L-AD tgħid li l-partiti l-kbar “bla snien fil-konfront tal-big business u lobbies b’saħħithom

Ic-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika, Arnold Cassola, qal li l-alternattiva dejjem kienet fuq quddiem dwar suġġetti bħal dawn billi tisħaq fuq infurzar strett tal-liġijiet. Skont il-Professur Cassola, normalment dan ma jsirx billi l-awtoritajiet aktar moħħhom kif jaġevolaw lil min jispekula fil-bini u lill-operaturi tal-gaġeġ tat-tonn b’detriment għar-residenti, l-għawwiema u t-turisti. Alternattiva Demokratika qed tipproponi li l-gaġeġ li hemm San Pawl il-Baħar jiġu rmunkati almentu sitt kilometri ‘l bogħod mill-kosta sakemm jitlestew l-istudji dwar is-sit propost fin-nofsinhar ta’ Malta. Alternattiva qalet li hi kontra wkoll applikazzjoni pendenti quddiem l-Awtorita’ tal-Ippjanar biex 4 ġageg tat-tonn lil hinn minn Kemmuna jiġu rilokati għal San Pawl il-Baħar. L-Alternattiva qalet li hi oġġezzjonat mal-Awtorita’ u staqsiet għaliex iż-żewġ partiti u l-Kunsill Lokali ta’ San Pawl baqgħu kwieti u ma ħadux pożizzjoni favur in-nies.

