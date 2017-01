L-akbar kumpanija ta’ Fantasy Sports se tibbaża l-operat Ewropew tagħha f’Malta

L-akbar kumpanija ta’ Fantasy Sports fl-Istati Uniti, Draft Kings, li tispeċjalizza fuq logħob diġitali marbut mal-ħiliet tal-persuna, se tibbaża l-operat Ewropew tagħha f’Malta. Iċ-chairman tal-Awtorità tal-loghob Joseph Cuschieri waqt li pprezenta l-liċenzja lil kumpanija, ħabbar li hemm mal-15-il kumpanija oħra bħala interessati li jiftħu f’Malta wara tibdil li sar fir-regolamenti dwar il-logħob.

Il-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija Jason Robins qal li l-kumpanija għandha seba’ miljun klijent u bl-investiment tagħha f’Malta ser tkun qed toħloq diversi impjiegi. Is-Sur Robins qal li Draft Kings iddeċidiet li tiġi Malta wara t-tibdil li sar f’Awwissu fil-liġi tal-gaming li bis-saħħa tiegħu ngħatat il-liċenzja.

“About over a year ago, Malta put out a white paper that scribed its intent to pursue a new category of license for controlled skill games. At the time, my chief international officer had been in the process of looking for the ideal base for a European operation. It was quite a timing and told me that Malta could be a place to consider to make our European base”, qal Jason Robins, il-Kap Eżekuttiv Draft Kings.

Iċ-Chairman tal-Awtorità tal-logħob Joseph Cuschieri qal li hemm 15-il kumpanija tal-fantasy sport li interessaw ruħhom li jinvestu f’Malta wara li pajjiżna kien minn tal-ewwel li rregola dan it-tip ta’ logħob b’regolamenti apposta għalih.

“Dak li huma consumer protection measures, regime ta’ taxxi apposta għalihom, il-mod li naraw is-sistema kif tahdem. Ir-regolament huma simili għar-regolamenti tal-online gambling, imma hemm affarijiet specifiċi”, qal Joseph Cuschieri, iċ-Chairman tal-Awtorità għal-Logħob.

Is-Sur Cuschieri qal li il-Fantasy Sports hu innovazzjoni fil-qasam tal-gaming li qed jikber b’rata mgħaġġla.

“Fantasy sports hu tip ta logħob fejn min qed jilgħab qed ipoġġi lilu nnifsu bħala l-manager ta’ tim, jagħżel il-layers, jaqla’ player u jdaħħal ieħor, jagħżel it-tattika, u allura qed ngħidu li dan it-tip ta’ logħob hu logħob ta’ abbilità għax id-deċiżjonijiet li qed jieħu l-player ħa jiddeterminaw ir-riżultat”, qal is-Sur Cuschieri.

Il-Ministru għall-kompetittivita u s-servizzi diġitali Emmanuel Mallia qal li l-liġijiet Maltin f’din l-industrija jagħtu protezzjoni lill-konsumaturi u trasparenza. Dr Mallia qal li biex Malta tibqa’ fuq quddiem f’das-settur trid tkompli taġġorna l-liġi tal-logħob.