L-arti minn idejn artisti neqsin mid-dawl

L-arti hija lingwa universali li tintuża biex iġġib flimkien persuni b’abbiltà speċjali. Wieħed mill-fundaturi tat-Torball Society for the Blind Noel Farrugia qal li s-soċjet fehmet sew li l-arti hija mezz kif tkisser il-barrieri u toħloq umanità bbażata fuq l-imħabba. It-Torball Society stiednet lill-Artista Indjana Nikki Anand biex f’Malta jkunu organizzati sensiela ta’ wirjiet tal-arti li jipproduċi persuni nieqsa mid-dawl.

