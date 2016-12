L-ewwel konsenja tal-gass fil-bidu tas-sena

L-ewwel konsenja ta’ gass għall-impjant il-ġdid tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f’Delimara mistennija tasal fil-Port ta’ Marsaxlokk fil-bidu tas-sena d-dieħla. Uffiċjal tal-kumpanija Electrogas Malta spjegat lill-PBS li minn meta din il-konsenja tiġi ttrasferita fit-tanker, iridu jgħaddu sa erba’ ġimgħat biex tibda l-ewwel ġenerazzjoni ta’ elettriku bl-użu tal-liquefied natural gass, l-LNG.

Bil-permess ambjentali f’idejha, l-aħħar minn sensiela ta’ permessi meħtieġa għall-użu tat-tanker bħala ħażna ta’ liquified natural gas u għall-operat tal-impjant il-ġdid għall-ġenerazzjoni tal-elettriku f’Delimara, il-kumpanija Electrogas Malta kkonfermat mal-PBS li għandha l-infrastruttura kollha lesta biex tilqa’ l-ewwel konsenja ta’ LNG. L-Electrogas qalet li dan mistenni jseħħ fil-bidu tas-sena l-ġdida meta vapur jittrakka mal-Armada LNG Mediterrana u minn fuq il-vapur il-gass jiġi ppumpjat fil-ħames tankijiet tat-tanker li flimkien jesgħu 125,000 metru kubu ta’ LNG. Din l-operazzjoni mistennija ssir kull kważi xahrejn.

“One delivery vessel will be coming next to our vessel, she will be giving us LNG in liquid, the temperature will be around -162, -161, so once we take that cargo we commission our tanks, after that we will start the pumps. There is one pump dedicated in each tank to send LNG to the shore, to the plant. So we start the pumps. Depending upon the demand that they want, we will send the LNG from the send out line”, spjega Aditya Dutta, Chief Officer.

Minn fuq it-tanker għal fuq l-art, il-gass jiġi ppumpjat minn pipe wieħed fuq il-moll. Sa dan il-punt, il-gass naturali jkun fil-forma likwida sakemm jasal fl-ewwel struttura fuq l-art, magħrufa bħala r-regasification unit, biex minn likwidu inġazzat it-temperatura togħla sakemm jerġa’ jsir gass u l-volum tiegħu jikber ħafna. Minn hawnhekk il-gass ikun jista’ jintbagħat dirett lejn it-turbini u jiġi ġġenerat l-elettriku.

Id-Direttur Kummerċjali ta’ Electrogas Malta, Catherine Halpin, qalet li jistgħu ikunu f’pożizzjoni jiġġeneraw l-ewwel elettriku bl-użu tal-gass erba’ ġimgħat wara l-wasla tal-ewwel kunsinna ta’ gass.

“All going well, gas comes maybe by four weeks after we get the consignment. So we will be able to produce gas. If everything goes well, obviously safety is the priority. We will be going through all safety check before we will proceed”, qalet Catherine Halpin, id-Direttur Kummerċjali ta’ Electrogas Malta.

Catherine Halpin qalet li x-xogħol fuq l-impjant hu lest kollu u bħalissa qed isiru l-aħħar irtokki fuq l-infrastruttura u d-dehra.

“At the moment we are doing the final touches on the plant: roadworks, fences, touches of insulation. Really and truly we are ready for gas. So final safety checks, a lot of planning, and a lot of workshopping on safety items are getting ready”, qalet Catherine Halpin.

Lura għal fuq it-tanker, it-tankijiet għall-ħażna tal-gass huma fil-forma ta’ ballun u dak li jidher minn barra hu biss protezzjoni. L-uffiċjal inkarigat mill-ħażna tal-gass abbord spjega li kull tank irid ikun vojt għal spezzjoni dettaljata darba kull ħames snin, bl-aċċess hu minn bokka fuq nett.