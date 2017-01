L-immigrazzjoni u Brexit diskussi fl-ewwel laqgħa bejn Muscat u Tajani

Is-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu kienet ippreseduta għall-ewwel darba minn Antonio Tajani, il-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew.

Huwa wiegħed li fis-sentejn u nofs tal-mandat tiegħu se jaħdem mill-qrib ma’ kull Ewroparlamentari.

“I want to be a President, building bridges, working with every group, with every member of this Parliament. We need stability we need to work for the future of the European Union”, qal is-Sur Tajani.

Fl-ewwel diskors bħala President, Antonio Tajani qal hu m’għandux aġenda politika u li l-programm tiegħu huwa eżatt bħal dak tal-Parlament.

Wara li ngħata uffiċjalment l-inkarigu, Tajani kellu laqgħa mal-Prim Ministru Joseph Muscat qabel Dr Muscat indirizza l-Parlament Ewropew.

Il-Prim Ministru Muscat u l-President Tajani ddiskutew l-immigrazzjoni, Brexit u l-kollaborazzjoni tal-Presidenza Maltija mal-Parlament Ewropew

Tajani, li għandu 63 sena, kien fost il-fundaturi tal-partit ta’ Silvio Berlusconi ‘Forzi Italia u għal bosta snin kien il-kelliem ewlieni ta’ Berlusconi.

Huwa kien elett membru tal-Parlament Ewropew fl-1994 u kien vici President fil-Kummissjoni ta’ Barroso. Bejn l-2008 u l-2010 huwa kien responsabbli mit-Trasport u fil-leġiżlatura ta’ wara kien Kummissarju inkarigat mill-Industrija u t-Turiżmu.

Tajani, li kien il-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew kiseb 351 vot, waqt li l-kandidat tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi Gianni Pitella ġab 282 vot. L-elezzjoni tiegħu ħolqot qasma politika bejn l-ikbar żewġ partiti fil-Parlament Ewropew bil-konsegwenza li l-Presidenza tal-Parlament Ewropew għaddiet f’idejn il-Partit Popolari Ewropew wara li fl-aħħar sentejn u nofs kien f’idejn il-Partit S&D.